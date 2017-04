Scontri in Paraguay, manifestanti invadono la sede del Parlamento

E' di un morto e di una trentina di feriti il bilancio degli scontri tra un gruppo di manifestanti che ha invaso la sede del Parlamento paraguayano nella capitale Asuncion , protestando contro un progetto di riforma costituzionale che permetterebbe la rielezione di presidenti ed ex presidenti, e la polizia. Ci sono state cariche per cercare di disperdere i manifestanti, che a loro volta hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine.

Gli scontri tra polizia e manifestanti hanno avuto luogo dopo che un gruppo di persone ha fatto irruzione e appiccato il fuoco nella sede del Parlamento.



Il presidente del Partido Liberal Radical Autentico, Efraín Alegre, ha spiegato che gli agenti, in assetto antisommossa, hanno aperto il fuoco poi nella sede del suo partito: alcuni dei presenti sono rimasti feriti, almeno uno è rimasto ucciso. Venerdì una maggioranza di 25 senatori su 45 ha approvato l'emendamento alla Costituzione durante una seduta negli uffici del Senato. A un anno dalle elezioni presidenziali del 2018, la riforma dovrebbe consentire al presidente conservatore Horacio Cartes, al potere dal 2013, e all'ex presidente Fernando Lugo, di candidarsi per un nuovo mandato.



La Camera dei deputati, dove il governo gode di una larga maggioranza, dovrà approvare a sua volta la riforma della Costituzione. In caso di approvazione da parte delle due Camere, il Tribunale elettorale dovrà convocare un referendum nell'arco di tre mesi.



Aggirare la Costituzione - La Costituzione varata in Paraguay nel 1992 dopo 35 anni di dittatura limita il mandato del presidente a un unico mandato di cinque anni ma il presidente Cartes, attualmente in carica, il cui mandato scade tra un anno, sta invece cercando di aggirare questa restrizione.