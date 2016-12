Scontri in Messico: almeno 13 morti

Prima dell'apertura dei seggi in Messico, dove si vota per rinnovare la Camera bassa e diverse amministrazioni locali, almeno 13 persone sono rimaste uccise in scontri tra due fazioni opposte di vigilantes nella cittadina di Xolapa, nello Stato di Guerrero. Lo riferisce la Cnn messicana. Il governo aveva annunciato un'operazione speciale di sicurezza, con la partecipazione delle forze armate, per garantire lo svolgimento delle elezioni.