Scontri in Libia, Difesa: "Militari italiani sono in sicurezza"

I militari italiani in Libia stanno bene e "sono totalmente in sicurezza". Lo fanno sapere fonti della Difesa, precisando che nessun problema è stato riscontrato all'ospedale da campo a Misurata. Il ministro Elisabetta Trenta segue costantemente l'evolversi dei fatti ed è in continuo contatto con lo Stato Maggiore della Difesa, che le fornisce aggiornamenti puntuali sulla situazione.