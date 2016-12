Scontri Burkina Faso, no italiani

21:27 - L'Unità di Crisi della Farnesina segue gli sviluppi della situazione in Burkina Faso, dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il colonnello Isaac Zida. Negli incidenti seguiti alla repressione delle proteste dopo il golpe non risulterebbero coinvolti italiani. Sono però ancora bloccati a Ouagadougou, la capitale del Paese, quattro volontari torinesi che si trovavano in Burkina Faso per la realizzazione di alcuni pozzi d'acqua.