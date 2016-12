Scontri ad Atene, oltre 200 arresti

02:01 - E' degenerata in atti di teppismo la grande manifestazione organizzata ad Atene in memoria di Alexis Grigoropulos, il giovane ucciso sei anni fa da un agente. La polizia ha comunicato di aver arrestato più di 200 persone. I manifestanti sono diventati più violenti avvicinandosi alla sede del Parlamento. Molti giovani hanno scagliato molotov e pietre. Al corteo hanno partecipato circa 5mila persone secondo la polizia, 10mila per gli organizzatori.