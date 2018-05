Usa inaugura ambasciata a Gerusalemme, scontri al confine con Gaza Afp 1 di 13 Afp 2 di 13 Afp 3 di 13 Afp 4 di 13 Afp 5 di 13 Afp 6 di 13 Afp 7 di 13 Afp 8 di 13 Afp 9 di 13 Afp 10 di 13 Afp 11 di 13 Afp 12 di 13 Afp 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'aviazione israeliana aveva lanciato volantini sulla Striscia invitando i palestinesi a tenersi lontano dal confine e a non partecipare ad attività violente.



Israele accusa Hamas: "Operazione terroristica" - "L'esercito si sta misurando lungo il confine con Gaza con 10mila dimostranti violenti, e altre migliaia sono disposti nelle loro immediate vicinanze, in dieci punti di attrito". Lo ha affermato il portavoce militare israeliano. Hamas "sta guidando un'operazione terroristica, mascherata da mobilitazione popolare. Cercherà di compiere attentati e di realizzare infiltrazioni di massa in Israele". Di conseguenza l'area limitrofa a Gaza è stata proclamata "zona militare chiusa".



Al Zawahiri invita i musulmani alla jihad - Il capo di Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha invocato la jihad contro Usa e Israele, invitando i musulmani a prendere le armi in un video intitolato "Tel Aviv è anche una terra di musulmani" di cui dà notizia il Site Group, specializzato nel monitorare siti web legati al terrorismo. Spostando l'ambasciata Usa a Gerusalemme, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "ha svelato il vero volto della moderna crociata - ha affermato Al Zawahiri -. Con lui non funziona la pacificazione ma solo la resistenza tramite la jihad".



Trump: "Grande giorno per Israele" - "Oggi è un grande giorno per Israele!". Lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump commentando la cerimonia di apertura della nuova ambasciata. Al suo arrivo il premier Benyamin Netanyahu è stata accolto dagli applausi. In prima fila Ivanka Trump, Jared Kushner, l'ambasciatore americano David Friedman e il vice segretario di Stato Usa John Sullivan insieme al segretario al Tesoro David Mnuchin. Presente anche il presidente di Israele Reuven Rivlin. "70 anni fa Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato di Israele. Undici minuti dopo il presidente Truman riconobbe lo stato di Israele, primo al mondo. Finalmente 70 anni dopo gli Usa compiono il loro passo aprendo la loro ambasciata a Gerusalemme. Per primi al mondo", ha spiegato l'ambasciatore David Friedman nel suo intervento.



Lega araba: "Il mondo fermi questo massacro" - Il segretario generale aggiunto della Lega araba con delega per la questione palestinese e i territori occupati, Said Abou Ali, "ha fatto appello a un intervento internazionale urgente per fermare l'orribile massacro perpetrato dalle forze di occupazione israeliane contro i palestinesi, in particolare nella Striscia di Gaza".



Amnesty: "Anche sei minori tra i morti" - Ci sono "anche sei minori tra i palestinesi uccisi a Gaza. Lo ha affermato Amnesty International denunciando una "ripugnante violazione delle norme internazionali e dei diritti umani".