Secondo l'agenzia Maan, che cita il ministero della Sanità di Gaza, la prima vittima, 21 anni, si chiamava Anas Hamdan Qudeih ed è stata ucciso a colpi d'arma da fuoco ad est di Khan Yunis. Musab Yousef Ibrahim Abu Laila, 29 anni, è stato invece ucciso a Jabaliya..



L'aviazione israeliana aveva lanciato volantini sulla Striscia invitando i palestinesi a tenersi lontano dal confine e a non partecipare ad attività violente.



Israele accusa Hamas: "Operazione terroristica" - "L'esercito si sta misurando lungo il confine con Gaza con 10mila dimostranti violenti, e altre migliaia sono disposti nelle loro immediate vicinanze, in dieci punti di attrito". Lo ha affermato il portavoce militare israeliano. Hamas "sta guidando un'operazione terroristica, mascherata da mobilitazione popolare. Cercherà di compiere attentati e di realizzare infiltrazioni di massa in Israele". Di conseguenza l'area limitrofa a Gaza è stata proclamata "zona militare chiusa".



Trump: "Grande giorno per Israele" - "Oggi è un grande giorno per Israele!". Lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump.



Al Zawahiri invita i musulmani alla jihad - Il capo di Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha invocato la jihad contro Usa e Israele, invitando i musulmani a prendere le armi in un video intitolato "Tel Aviv è anche una terra di musulmani" di cui dà notizia il Site Group, specializzato nel monitorare siti web legati al terrorismo. Spostando l'ambasciata Usa a Gerusalemme, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "ha svelato il vero volto della moderna crociata - ha affermato Al Zawahiri -. Con lui non funziona la pacificazione ma solo la resistenza tramite la jihad".