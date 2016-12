Scomparso 20enne italiano in vacanza in Olanda, ricerche in corso

Amsterdam

Sono in corso le ricerche, tramite il consolato italiano, di Alberto Miglia, 20 anni, residente a Settimo Torinese. Da domenica sera la famiglia non ha più notizie del ragazzo che si trovava ad Amsterdam per una vacanza. Dopo tre giorni di silenzio i genitori hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. I militari hanno inviato la segnalazione al consolato italiano in Olanda che, tramite la polizia locale, ha avviato le ricerche.