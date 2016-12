Scomparsa in Perù, Lavinia contatta ambasciata: sto bene, non cercatemi

11:40 - E' viva e starebbe bene Lavinia Micheletto, la 30enne leccese, la cui scomparsa era stata denunciata dai genitori mercoledì. L'allarme era scattato dopo che la ragazza, che da ottobre si trova in Perù, non aveva più fatto avere notizie di sé per oltre una settimana. Lavinia ora è tornata a farsi viva tramite Fb, dove ha scritto: "Sto per recarmi presso l'ambasciata italiana in Perù, anche perché sono senza documenti".

Nell'ultimo messaggio, via email, ricevuto dai genitori, la ragazza aveva chiesto soldi poiché, spiegava, "Mi hanno rapinato, sono senza cellulare né documenti".



La madre: "Non sono tranquilla, Lavinia forse manipolata" - Nonostante l'ambasciata italiana in Perù abbia confermato che Lavinia sta bene, la madre, come riporta il quotidiano "Il Messaggero", non riesce a darsi pace: "Mia figlia ha detto che non vuole rientrare in Italia e noi come familiari non possiamo obbligarla. Non vuole avere soldi e sembra non voglia sentirsi con noi. Io credo, però - ha spiegato la donna - che Lavinia a livello fisico stia poco bene ed ho come la netta sensazione che sia manipolata o ricattata da qualcuno. E la sola idea, mi incute un forte timore".