Sciopero delle ferrovie, Parigi nel caos: auto in coda per oltre 300 Km

Difficoltà anche per le scuole: diversi licei sono bloccati dagli studenti che protestano contro la cosiddetta riforma El Khomri (riforma del mercato del lavoro), dal nome dell'attuale ministra del Lavoro, che riduce il pagamento degli straordinari, amplia il ventaglio delle condizioni per i licenziamenti economici e pone un tetto alle indennità per i licenziamenti.



Gli scioperi e le manifestazioni di oggi contro "la distruzione del codice del lavoro" sono considerate come un "aperitivo" della grande mobilitazione del 31 marzo, dietro appello di sette sindacati.



Disagi anche in Italia - Disagi anche in Italia per lo sciopero delle ferrovie francesi. I treni Tgv che collegano il nostro Paese alla Francia sono stati cancellati. A Torino Porta Susa, da dove il primo Tgv per Parigi sarebbe dovuto partire alle 7:39, molti viaggiatori non erano stati informati e hanno scoperto solo all'arrivo in stazione che oggi non potranno raggiungere la Francia in treno.