Scioperano i piloti Lufthansa: 100mila passeggeri a terra

Si tratta del 14esimo sciopero dei lavoratori della compagnia tedesca dal 2014, legati a una disputa salariale che prosegue da anni. "Ogni giorno di sciopero è un giorno triste per Lufthansa", ha detto un portavoce della compagnia aerea, denunciando "danni per i clienti e per gli altri 115.000 colleghi del gruppo". L'azienda si è tuttavia detta "pronta a riprendere le trattative in qualsiasi momento" e ad aprire un tavolo di mediazione.



I media tedeschi parlano di notevoli disagi in tutti gli scali del Paese, anche se in parte limitati dal fatto che molti utenti hanno potuto spostare le prenotazioni o, per le tratte interne, dirottare i biglietti sulle ferrovie.