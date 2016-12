Sciopera il personale Eurostar sotto la Manica: sette giorni di stop

Il personale del servizio ferroviario Eurostar sotto la Manica ha proclamato 7 giorni di sciopero per protesta contro le condizioni di lavoro. L'astensione dal lavoro, ha annunciato il sindacato Rmt, è programmata dal 12 al 15 agosto compresi , e quindi per altri 3 giorni durante il weekend di Bank Holiday a partire dal 27 agosto .

Secondo il sindacato, Eurostar non ha rispettato un accordo del 2008, che stabiliva condizioni che permettessero ai dipendenti un buon bilanciamento tra la vita lavorativa e quella famigliare. Secondo Rmt, il 95% dei dipendenti ha votato a favore dello sciopero. Eurostar, controllato dalle ferrovie francesi Sncf, per ora non ha commentato.