Schulz: "La ricetta sui migranti dell'Italia è una buona soluzione"

"La ricetta sui migranti dell'Italia è molto intelligente, è davvero una buona soluzione". Lo ha detto Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, parlando del Migration Compact. "Il problema dell'Europa è una crisi che non sarebbe tale se tutti gli Stati partecipassero al superamento del problema dei profughi", ha sottolineato. "Se chi non partecipa alla redistribuzione non ci dà nemmeno soldi e critica la Ue, questo è cinismo", ha aggiunto.