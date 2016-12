Schulz:"Fine Schengen catastrofica"

15:57 - "Gli effetti di una fine di Schengen sarebbero per l'Europa catastrofici". Lo afferma il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz. "Mi sembra che molti di quelli che in questi giorni invocano la chiusura dei confini non vogliano vedere gli effetti catastrofici della decisione - sottolinea il politico tedesco in un'intervista -. Prevedo danni economici massicci e una minaccia per la crescita e per i posti di lavoro".

