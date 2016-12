Schulz a Gb: "Ue forte solo unita"

"E' facile per me rispondere alla domanda di cosa direi agli inglesi. In un mondo che va verso cambiamenti fondamentali, dobbiamo chiederci dove sarebbe senza l'Ue. Uniti siamo forti, divisi siamo deboli". Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue, Martin Schulz, parlando del referendum britannico su Brexit. "L'Europa conta unita - ha aggiunto -. Nessun Paese singolarmente può affrontare le sfide del presente: terrorismo, migranti, evasione fiscale.