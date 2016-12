Schianto TranAsia Airways, 31 morti

09:18 - Sale a 31 morti e 12 dispersi il bilancio dell'incidente aereo occorso a Taiwan, dove un aereo della TranAsia Airways è caduto in un fiume poco dopo il decollo con 58 persone a bordo. I soccorritori stanno ancora cercando dodici persone, utilizzando anche una gru per raggiungere la fusoliera dell'aereo. Molti dei passeggeri provenivano dalla Cina. Una quindicina di persone sono state tratte in salvo mercoledì.

Si indaga intanto sulle cause e le modalità dell'incidente. Secondo alcuni media locali, i piloti potrebbero avere virato bruscamente verso il fiume per evitare di precipitare su un'area residenziale, ma l'Authority taiwanese per l'aviazione ha affermato di non averne alcuna evidenza. Le radio locali hanno messo in onda la registrazione dell'ultimo contatto radio con la torre di controllo in cui l'equipaggio ha lanciato il "Mayday" per tre volte.