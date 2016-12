Schianto in Australia: morti tre giovani italiani, grave una ragazza

Giorgia e Gloria Rastelletti

Tre italiani sono morti in un incidente stradale avvenuto in Australia. Tra le vittime anche una 29enne di Pesaro, Gloria Rastelletti, che si trovava nel Paese per motivi di studio e di lavoro con la sorella Giorgia, più giovane, che versa in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente sono stati coinvolti altri tre giovani italiani, due dei quali sono morti. Tutti e cinque viaggiavano su una station wagon.