30 novembre 2016 22:49 Schianto aereo in Colombia, media locali: "Il pilota disse di aver finito il carburante" Lo riporta il quotidiano El Tiempo. La priorità di atterraggio è stata data invece a un aereo della compagnia VivaColombia, che aveva già segnalato problemi alla strumentazione

Emerge un importante dettaglio sullo schianto aereo in Colombia, in cui sono morte 71 persone, tra cui anche i giocatori della Chapecoense. Il pilota avrebbe gridato via radio che stava finendo il carburante e aveva bisogno di un atterraggio d'emergenza, come riporta il quotidiano colombiano El Tiempo. La priorità di atterraggio è stata data però a un aereo della compagnia VivaColombia, che aveva già segnalato problemi alla strumentazione.

Sarebbero stati alcuni membri degli equipaggi di aerei giunti a Medellin sul luogo dello schianto a fornire l'indiscrezione. Tali fonti riportate dal giornale colombiano riferiscono anche che il pilota dell'aereo, prima dello schianto, aveva detto alla torre di controllo che stava riscontrando difficoltà elettriche, ma la radio si è spenta.

Nel frattempo, sono state rese pubbliche in Colombia le esatte parole con cui il pilota ha avvisato la torre di controllo del problema, poi rivelatosi fatale: "Signorina, siamo in avaria totale, avaria elettrica totale, senza carburante". Nella registrazione audio si sente altresì il controllore di volo che conferma che la pista per l'atterraggio di emergenza "è libera e operativa" e che i Vigili del fuoco sono "avvisati"; poco dopo chiede anche la posizione e l'altezza dell'aereo, non ottenendo però risposta dalla cabina di pilotaggio.

Un sopravvissuto: "Salvo per aver seguito le istruzioni di sicurezza" - Il tecnico di volo boliviano Erwin Tumiri, rimasto illeso dopo lo schianto aereo, ha spiegato di essere riuscito a restare in vita seguendo in modo rigido le istruzioni di sicurezza. "Molti passeggeri si sono alzati dai sedili e hanno cominciato a urlare. Io ho messo la borsa fra le gambe e mi sono messo in posizione fetale, come viene raccomandato" - ha riferito l'uomo all'emittente colombiano Radio Caracol.