Schengen: per Danimarca, Germania, Francia altri 6 mesi di controlli

Danimarca, Francia e Germania intendono mantenere i controlli alle loro frontiere interne per altri sei mesi, in deroga al trattato di Schengen, e lo hanno comunicato alla Commissione europea. Berlino e Copenhagen hanno ripristinato i check-in al confine da quasi due anni motivando la misura con i rischi derivanti dai flussi migratori sulla rotta dei Balcani occidentali, mentre Parigi li ha riattivati per la minaccia terroristica.