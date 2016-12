Schengen a rischio, l'Ue avverte: "L'addio alla libera circolazione costerebbe 18 miliardi"

"Mettere in discussione il trattato di Schengen - ha avvertito poi Padoan - è più pericoloso della crisi dell'euro di qualche mese fa". E ancora: "Questo è un momento eccezionale. L'Europa sta rischiando forse come mai prima da quando è stata inventata".



"Poca fiducia reciproca" - Il ministro ha poi auspicato una maggiore fiducia tra i Paesi spiegando: "Se ho imparato una cosa in queste riunioni europee è che un elemento di cui c'è bisogno in Europa è la fiducia reciproca. Un Paese prima deve rispettare le regole, poi deve discutere le regole sedendosi allo stesso tavolo con gli altri Paesi, a maggior ragione in un momento eccezionale come questo". Il ministro ha inoltre spiegato che, facendo leva soltanto sulla "condivisione del rischio", c'è fra alcuni Stati europei il forte timore che "qualche Paese - detto in romanesco - 'faccia il furbo' e che i cittadini di una nazione debbano pagare i cattivi comportamenti di un altro Paese". Da questo atteggiamento, ha precisato, "deriva una scarsa fiducia: non ci fidiamo gli uni degli altri".