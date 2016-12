Schaeuble: se Commissione europea cambia regole destabilizza Ue

Continua il botta e risposta tra il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble e la Commissione Europea, dopo le raccomandazioni Ue a Berlino circa la necessità di aumentare gli investimenti per bilanciare il surplus tedesco. "Se ora la Commissione Europea, che ha il compito di spingere affinché le regole servano a qualcosa, dice 'no, adesso facciamo qualcosa di diverso' questo non porta a una stabilizzazione dell'Europa", ha detto Schaeuble.