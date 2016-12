Schaeuble all'attacco del "vertice anti austerity" di Atene: "Da riunioni socialisti nulla di intelligente"

Anche Manfred Weber, il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, è andato all'attacco contro "i soliti giochetti" di Alexis Tsipras e contro Renzi e Hollande che non hanno dimostrato "senso di responsabilità" per la decisione di partecipare al vertice. "Il primo ministro Tsipras - ha detto - è tornato ai suoi soliti giochetti. La cosa di cui ha bisogno l'Europa oggi è l'unità, certamente non nuovi tentativi di divisione. La richieste di Atene non portano da nessuna parte. Tsipras dovrebbe cominciare a mettere pienamente in atto le riforme promesse. Il fatto che il presidente Hollande, probabilmente per ragioni di politica interna, ed il primo ministro Renzi si lascino manipolare da Tsipras non è un vero segnale di senso di responsabilità".



Renzi: "Europa non sia in mano a chi si occupa solo di banche" - "L'Europa non può essere in mano a chi si occupa solo di banche, di tecnocrazie, di austerity, ma deve essere un luogo che raccoglie i sogni delle persone, una comunità vera fatta di rapporti personali". A dirlo è il premier Matteo Renzi nel corso del suo intervento al Teatro Politeama di Lecce per un evento organizzato dal comitato del 'sì' al referendum. "In Europa è finito il tempo dei sorrisini - ha proseguito - c'è bisogno dell'Italia e degli italiani, in Europa e nel mondo".