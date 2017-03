Scandalo rimborsi all'Ue: abusi degli euroscettici ai danni di Strasburgo

I finti assistenti della Le Pen - L'attività di indagine delle autorità europee, scrive Repubblica, si sta concentrando sul Front National di Marine Le Pen e sui contratti degli assistenti dei big del partito come Louis Aliot, compagno della Le Pen, Florian Philippot, suo braccio destro, o del padre, il fondatore del Fn, Jean-Marie.



La moglie di Farage e la badante della madre di Kaczynsk - All'Ukip di Farage è richiesto un rimborso di circa un milione di euro, cifra che include il denaro per i contratti di una serie di assistenti che, pur essendo stipendiati da Strasburgo, lavoravano in patria per il partito. Tra loro anche la moglie di Farage, Kirsten. C'è poi il caso del polacco Jaroslaw Kaczynsk, che usava l'assistente di un suo deputato - anch'essa pagata con soldi Ue - come badante per la madre, poi scomparsa nel 2013.



I nomi italiani - Sul fronte italiano spuntato i nomi di singoli eurodeputati che, in questo caso, avrebbero agito senza un disegno sistemico organizzato dalle proprie forze politiche. Si va dalla deputata di Forza Italia, Lara Comi, che dovrà restituire i 126mila euro percepiti dalla madre, assunta come assistente parlamentare, alle due eurodeputate grilline Daniela Aiuto e Laura Agea. La prima avrebbe richiesto un rimborso di diverse migliaia di euro per delle ricerche, in realtà copiate da Wikipedia; la seconda avrebbe assunto un finto assistente. Ci sono poi un collaboratore del leghista Mario Borghezio, il viceministro Riccardo Nencini e il deputato eletto con il Pd, ora Mdp, Antonio Panzeri.