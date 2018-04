Scandalo profili, Zuckerberg al Congresso Usa ammetterà: "Colpa mia"

Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, intende presentarsi in audizione al Congresso Usa sottolineando la sua personale responsabilità negli errori commessi nel caso Cambridge Analytica. E' quanto emerge dalla testimonianza di apertura dell'audizione attesa per martedì ma il cui testo è già stato diffuso. "E' stato un mio errore e mi scuso. Ho fondato Facebook, lo gestisco e sono responsabile per ciò che vi accade", sono le parole di Zuckerberg.