Scandalo pedofilia in un campo profughi turco: bimbi abusati da un inserviente

Il campo di Nizip può ospitare fino a 14 mila persone ed è gestito dall'Afad, l'autorità governativa turca che si occupa delle emergenze, che secondo le accuse avrebbe ignorato le denunce dei genitori di 8 dei piccoli abusati. Molti altri genitori avrebbero ammesso di non aver denunciato temendo di essere cacciati o di perdere i loro diritti come "richiedenti asilo" in Turchia.



Il presunto pedofilo avrebbe abusato dei bimbi portandoli in bagni, lavatoi e altre zone del campo non controllate dalle telecamere di sicurezza. Ai minori, secondo l'inchiesta, avrebbe offerto in cambio piccolissime somme di denaro, fino a un massimo di 5 lire turche (circa 1,50 euro). Lo scandalo sarebbe emerso anche grazie alle indagini compiute da alcuni militari di sorveglianza del campo, insospettiti dal comportamento dell'uomo. L'uomo si trova ora in stato di arresto.