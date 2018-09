Scandalo pedofilia, altri 24 preti accusati di abusi negli Usa

Dopo lo scandalo esploso in Pennsylvania, il vescovo di Salt Lake City, capitale dello Utah, ha rivelato pubblicamente una serie di "credibili accuse" di pedofilia nei confronti di 16 preti della diocesi per fatti accaduti a partire dal 1990. La stessa cosa è accaduta a San Diego, in California, dove a una lista già stilata sono stati aggiunti otto nuovi nomi. La diocesi di Salt Lake City ha ricevuto denunce da circa 34 vittime.