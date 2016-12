Scandalo Panama Papers: il premier britannico Cameron rende noti i suoi redditi

David Cameron ha reso pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi , come promesso dopo le polemiche dello scandalo Panama Papers . La conferma arriva dalla Bbc mentre le anticipazioni dei domenicali fanno trapelare nuovi "sospetti" nell'analisi di questi dati. Bbc precisa che, stando all'ultima dichiarazione dell'anno fiscale 2014-15, il premier britannico ha pagato 76mila sterline di tasse , su un imponibile indicato in oltre 200mila.

Dall'affitto della sua casa di famiglia a Londra Cameron ha guadagnato 46.899 sterline. I documenti mostrano anche che il primo ministro e sua moglie Samantha hanno guadagnato 19mila sterline dalla vendita nel 2010 di quote del fondo Blairmore Holdings, creato da Ian Cameron, il padre del premier, titolare di un fondo offshore che risulta dai Panama Papers. Alla morte del genitore, nel 2010, Cameron ha ereditato 300mila sterline, ma ha incassato anche due versamenti di 100mila sterline dalla madre nel maggio e nel luglio 2011 per riequilibrare i conti con gli altri fratelli.



Secondo il Sunday Times, il premier britannico avrebbe quindi ricevuto questa "donazione" da 200mila sterline dalla madre. Si tratta di denaro dietro cui potrebbe in realtà nascondersi un'ulteriore quota di eredità paterna (oltre le 300mila sterline già dichiarate) sottratta al pagamento della tassa di successione.