Scandalo molestie sessuali a Fox News, maxi rimborso di 20 milioni di dollari alla giornalista

L'azienda statunitense ha dichiarato in un comunicato di essere felice di avere raggiunto un accordo con la giornalista e si è scusata "per il fatto che Gretchen non sia stata trattata con il rispetto e la dignità che lei e tutti i nostri colleghi si meritano".



Il caso Carlson, che oltre a essere una conduttrice televisiva è stata eletta Miss America nel 1989, non sembrerebbe isolato. Alcune indiscrezioni stampa hanno riportano che la 21st Century Fox starebbe negoziando intese simili con altre vittime di molestie sessuali. Tra queste, ci sarebbe anche l'anchorwoman Megyn Kelly che fu protagonista dello scontro con Donald Trump. Le accuse cadrebbero non solo sempre su Ailes, ma anche su altri top manager dell'azienda.



La Carlson, "grata" per "l'azione decisiva" adottata dall'azienda, si è detta pronta per iniziare il prossimo capitolo della sua vita in cui si impegnerà "a far sì che le donne abbiano più potere nel mondo del lavoro". La giornalista ci ha tenuto inoltre a "ringraziare tutte le donne coraggiose che si sono fatte avanti per raccontare la loro storia", oltre a tutti gli americani che l'hanno appoggiata con l'hashtag su Twitter #StandWithGretchen. "Tutte le donne meritano un ambiente di lavoro rispettoso e dignitoso in cui il talento, il lavoro sodo e la fedeltà sono riconosciuti, rispettato e premiato", ha concluso la reporter.