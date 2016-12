Scandalo Fifa: sfuggì alla retata di Zurigo, si costituisce a Bolzano

Sono stai concessi i domiciliari a Alejandro Burzaco , imprenditore argentino accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla Fifa. Il 50enne è stato arrestato a Bolzano dopo che a Zurigo era riuscito a scappare alla cattura da parte dell'Fbi . Era stato lo stesso presidente della società Torneos a recarsi in questura per costituirsi. Ricercato dall'Interpol, è coinvolto nelle indagini dell'Fbi sulle tangenti per l'organizzazione dei Mondiali.

L'imprenditore è giunto in questura accompagnato da un avvocato milanese e da due legali spagnoli e non ha fornito spiegazioni sui motivi per cui si trovasse a Bolzano.



Dopo l'arresto l'argentino è stato accompagnato in carcere a Bolzano, ma avrebbe già preso in affitto una casa a pochi chilometri dal capoluogo altoatesino per poter richiedere gli arresti domiciliari.