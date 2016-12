Scandalo Fifa, nel mirino dell'Fbi anche il Mondiale 2014 in Brasile

Teixeira non è per ora nell'elenco delle persone finora incriminate dal Dipartimento di Giustizia Usa, ma le autorità americane starebbe indagando su di lui. Texeira ha guidato il comitato organizzatore di Brasile 2014 fino a quando non ha lasciato il Paese nel 2012. Al vaglio ci sarebbero 1.000 documenti firmati dagli organizzatori dell'ultima Coppa del Mondo in vista del torneo.



Il "risarcimento all'Irlanda" - La federazione internazionale è intervenuta dopo le rivelazioni del presidente della Fai, John Delaney, ai microfoni dell'emittente radiofonica Rte. Nello spareggio con la Francia, nel novembre 2009, il fallo di Henry, non visto dall'arbitro, favorì la rete di Gallas e l'eliminazione della squadra allora allenata da Giovanni Trapattoni. Il caso destò enorme clamore e proteste contro la federazione internazionale, minacciata di essere trascinata in tribunale con una richiesta di danni.



Rischio evitato grazie a un accordo extragiudiziale raggiunto tra il presidente Blatter e lo stesso Delaney: "Questo avvenne un giovedì e il lunedì successivo l'accordo era firmato. E' stato un ottimo accordo per la Fai", sottolinea Delaney. Il quale, per motivi di riservatezza, non conferma la cifra di cui parla la stampa irlandese: 5 milioni di dollari. La Fifa afferma che il prestito venne concesso "per porre fine a qualsiasi pretesa verso la Federazione stessa", ma avrebbe dovuto essere rimborsato se l'Irlanda si fosse qualificata al Mondiale del 2014. Quando questo non è avvenuto, il prestito è stato cancellato.