Scandalo email sessiste: si dimettono i vertici di Miss America

I vertici di Miss America si sono dimessi in seguito allo scandalo delle email sessiste. Dopo la sospensione, l'amministratore delegato Sam Haskell ha lasciato con "effetto immediato". Dimissioni anche per il presidente Lynn Weidner, che resterà nel consiglio di amministrazione per i prossimi 90 giorni "per facilitare la transizione verso una nuova leadership". E' quanto si legge in una nota.