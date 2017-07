Scandalo corruzione Brasile, pm chiede pena più pesante per Lula

Il pubblico ministero federale brasiliano ha fatto ricorso contro la sentenza di condanna a 9 anni e mezzo in primo grado per corruzione dell'ex presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, chiedendo una pena più pesante. La sentenza è stata emessa il 12 luglio dal giudice Sergio Moro. La procura sostiene che vi siano elementi per una condanna più severa.