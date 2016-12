Scampò all'Olocausto grazie ai cristiani, ora crea fondo anti-Isis

"Ho un debito da ripagare", ha spiegato il filantropo che nella vita è diventato un editore di successo e che, all'epoca, beneficiò del "kinderstransport", vale a dire quell'operazione che pochi mesi prima dallo scoppio delle Seconda guerra mondiale mobilitò in inghilterra associazioni umanitarie e religiose (tra cui i quaccheri) per ospitare i bambini ebrei provenienti dalla Germania e dai territori conquistati dai nazisti. "E stata un'operazione generosa e noi ebrei dovrebbero essere grati e fare qualcosa per i cristiani in pericolo", ha ricordato.



Weidenfeld di recente ha sostenuto le spese per noleggiare privatamente un volo per 150 cristiani siriani con destinazione Polonia per permettere loro di cercare un rifugio e farsi una nuova vita, scappando dagli orrori della guerra e dell'Isis.