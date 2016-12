Scambio di detenuti tra Iran e Usa Rilasciato cronista Washington Post

Gli Usa, in attesa delle conferme, sono pronti a liberare invece 7 detenuti iraniani. L'accordo prevede anche che gli States rinuncino all'estradizione di 14 prigionieri accusati di aver acquistato armi dagli Usa a favore di Teheran.



Il Washington Post non ha ancora ricevuto conferme della liberazione a Teheran del proprio giornalista, Jason Rezaian. "Siamo fiduciosi, ma non abbiamo ricevuto alcuna parola ufficiale sul rilascio di Jason", ha detto un portavoce del giornale. Anche il fratello di Rezaian, Ali, ha riferito di non aver avuto ancora conferma della notizia.