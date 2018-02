Save the Children: "Su casi di molestie siamo intervenuti"

"Save the Children ha segnalato ai media lo scorso novembre 31 accuse di molestie sessuali che alcuni membri dello staff avevano mosso nei confronti di altri membri e sulle quali erano state svolte accurate indagini nel 2016 e 2017". Lo scrive in una nota l'Ong che, secondo il quotidiano britannico The Times, sarebbe coinvolta in uno scandalo di molestie sessuali con Oxfam e Christian Aid.