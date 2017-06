Il premio che Ismail ha ricevuto sul podio è un riconoscimento di dedizione anche per la famiglia che l'ha sempre supportato in questa "impresa". La mamma e il papà, infatti, pur di vedere il figlio felice, partono due volte a settimana da Zenica, il paese dove vivono, e percorrono 70 chilometri ad andare e tornare per accompagnare Ismail agli allenamenti che si svolgono in una piscina di Sarajevo.



Non hanno grandi possibilità economiche - mamma disoccupata, papà operaio -, ma "nessun denaro potrebbe sostituire la felicità negli occhi di loro figlio", commentano felici. Anche l'allenatore di Ismail è entusiasta del risultato raggiunto dal piccolo: "I bambini con disabilità appaiono impacciati fuori, ma in acqua riescono a fare cose che sembrerebbero impossibili".