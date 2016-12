20 ottobre 2014 Sara Bahai, prima tassista donna in Afghsnistan Ha quarant'anni e vive e lavora nella città di Mazar-i-Sharif, dove è riuscita a conseguire la patente di guida e a comprare un'automobile Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:32 - Sara Bahai è la prima donna tassista di tutto l'Afghanistan. La 40enne di Mazar-i-Sharif, città della provincia di Balkh, rappresenta una vera e propria eroina per la popolazione femminile di un Paese in cui alle donne non è concesso andare a scuola o avere un lavoro. Ma grazie alla sua tenacia, Sara è riuscita a conseguire la patente di guida e ad acquistare un'automobile con la quale "scarrozza" i suoi clienti guadagnando circa 5 dollari al giorno.

"Quando sul mio taxi salgono delle donne e vedono me alla guida, sorridono e mi considerano un orgoglio per loro. Sono felice che possano vedere che una donna in Afghanistan può avere un lavoro e una vita indipendenti". Con queste parole Sara Bahai, 40 anni, commenta con soddisfazione la sua scelta di diventare la prima donna afgana a guidare un taxi. Non appena ne ha avuto la possibilità, Sara si è iscritta a una scuola guida, ha conseguito la patente ed è riuscita perfino a comprare un'automobile. Un caso decisamente unico nel suo genere, che però gli uomini non vedono di buon occhio. "Quando clienti maschi salgono sul mio taxi - spiega Sara - mi guardano con disgusto. Secondo loro le donne che lavorano violano la dottrina islamica e mi accusano di dare il cattivo esempio alle altre donne".