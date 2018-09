Sanzioni Ungheria, presidenza Ue chiede parere legale sul voto

La presidenza di turno austriaca dell'Ue ha inviato una richiesta ai servizi legali del Consiglio per avere un'opinione sulla validità del voto al Parlamento Ue con cui è stata attivata la procedura di infrazione sullo stato di diritto per l'Ungheria. In particolare si è chiesto se le astensioni debbano essere conteggiate come voto contrario. Budapest, infatti, aveva chiesto la non validità del voto perché "non c'era la maggioranza necessaria".