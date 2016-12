Sanzioni,Mosca: 100 mld danni a Ue

I danni causati dalle sanzioni anti-russe, in un anno e mezzo, sono ammontati a 20-25 miliardi di dollari per la Russia e fino a 100 miliardi di dollari per l'Ue. E' la stima del primo vice ministro russo dello sviluppo economico, Alexei Likaciov. "Il danno per i nostri partner - ha spiegato - in particolare per l'Unione Europea, ammonta a circa 100 miliardi di dollari, a svantaggio soprattutto delle società".