Sanzioni all'Ungheria, la Polonia in difesa di Orban annuncia il veto al Consiglio Ue

Anche la Polonia sotto "indagine" dell'Europarlamento - La Polonia, che sta a sua volta affrontando una procedura con Articolo 7, ha previsto l'uso del veto per voce del ministro degli Esteri, Jacek Czaputowicz. "Se la discussione emerge in Consiglio, saremo contrari. Porremo il veto alla decisione, se si tratta di sanzioni", ha detto a Vilnius. "Penso che l'Ue stia tentando di esercitare pressione sui Paesi della nostra regione e dobbiamo dimostrare solidarietà in questo caso", ha detto ancora, in conferenza stampa con la controparte lituana, Linas Linkevicius.



Questi ha detto che il suo Paese "resta fermo a favore del dialogo e contro gli ultimatum", ma non ha dichiarato che cosa il suo Paese farà nell'ipotesi di sanzioni a Budapest. "Quel che accadrà in futuro, lo discuteremo in futuro", ha dichiarato. Lo scorso anno la Commissione europea aveva agito sulla base dello stesso Articolo 7 nei confronti della Polonia, per minacce all'indipendenza della magistratura.



Ue: "Procedura art.7 a Italia è irrealistico" - "Non è realistica" l'ipotesi dell'apertura di una procedura d'infrazione sullo stato di diritto (art. 7) per l'Italia, come avvenuto per l'Ungheria di Orban. Lo afferma il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas a chi chiede un commento su quanto affermato da Mara Bizzotto, capo delegazione della Lega al Pe, secondo la quale "dopo Polonia e Ungheria i burocrati Ue e la sinistra filo immigrati si scateneranno contro l'Italia". "No. L'articolo 7 per l'Italia non è realistico", afferma Schinas.