"Sulla spalla - continua la madre - ci sono dei segni, come se fosse stato spinto". E poi quel colpo alla nuca che secondo la donna avrebbe fatto perdere conoscenza al figlio, poi lanciato giù dalla finestra da qualcuno. Il padre, invece, racconta che il figlio una volta arrivato sull'isola aveva trovato un clima ostile.



Sono ancora molti gli interrogativi senza risposta. Per gli investigatori sisarebbe buttato dal terzo piano della sua camera. "Non aveva motivo di suicidarsi, era felice, aveva una voglia contagiosa di vivere e di conoscere il mondo", racconta chi lo conosceva bene.



Laureato in Farmacia, aveva studiato a Granada e lavorato in una farmacia di Cairo Montenotte, nel savonese. Lo scorso settembre, con i soldi guadagnati e messi da parte, era partito per un lungo viaggio alla scoperta dell'America Latina. I viaggi erano la sua più grande passione. Saranno i genitori a riportare il corpo del figlio in Italia.