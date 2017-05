Santo Domingo, giovane italiano trovato morto in residence: è giallo

E' giallo sulla morte di un 28enne italiano trovato senza vita sul bordo di una piscina di un residence di Santo Domingo . Il giovane, Alessandro Grandis , era nato a Genova ma viveva ad Albissola Marina (Savona): si trovava a Santo Domingo in vacanza. Le autorità per ora classificano il fatto come suicidio, ma alcuni italiani residenti nella capitale della Repubblica Dominicana ritengono che sia stato assassinato con un colpo di pistola alla testa.

Per il dipartimento di investigazioni criminali al momento classifica sarebbe un suicidio, ma alcuni elementi non convincerebbero del tutto: secondo un blog locale utilizzato dalla comunità italiana, il giovane "è stato ucciso da un colpo di pistola mentre era seduto apparentemente in tutta tranquillità sul bordo della piscina con i piedi immersi nell'acqua. Un colpo alla nuca con conseguente decesso all'instante. La posizione supina del corpo con la testa appoggiata sul pavimento ha fatto da tampone alla ferita, non consentendo una grande fuoriuscita di sangue".