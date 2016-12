Sanjana, la studentessa indiana si vendica del molestatore

Schiaffoni e colpi di scarpa contro il ragazzo che aveva tentato di molestarla in una strada di Pilibhit, in India. Sanjana si è così vendicata contro il molestatore, in Uttar Pradesh. Il ragazzo dopo essere stato segnalato alla polizia è stato portato alla centrale dove lo aspettava la studentessa. Con il permesso delle forze dell'ordine, la ragazza ha iniziato a colpirlo prima a mani nude e poi con una scarpa. Infine lo ha obbligato a chiederle scusa in ginocchio.