Sanità, Casa Bianca difende il "Trumpcare" ma lavora a emendamenti

Per la Casa Bianca sono "errate" le stime del Congressional Budget Office (Cbo), organo bipartisan del Congresso che ha previsto con il progetto di riforma sanitaria repubblicana un aumento di 24 milioni, entro il 2026, del numero degli americani che non avranno alcuna assicurazione sanitaria. Il portavoce della Casa Bianca ha spiegato che l'amministrazione Trump sta lavorando con i parlamentari per alcuni emendamenti al disegno di legge.