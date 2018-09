Sanguinosi scontri a Tripoli, almeno 47 morti in otto giorni

E' di 47 morti e 129 feriti in otto giorni l'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute libico, degli scontri tra milizie armate nella capitale Tripoli. Lo riferisce la Missione dell'Onu in Libia, Unsmil, in una nota. Nonostante la tensione, l'ambasciata italiana resta aperta: "Continuiamo a restare al fianco dell'amata popolazione di Tripoli in questa difficile fase", ha fatto sapere l'ambasciatore Giuseppe Perrone.