Sanders,comizio a frontiera Messico

Per protestare anche simbolicamente contro il muro che il frontrunner repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump vuole far erigere al confine col Messico, il candidato democratico Bernie Sanders ha tenuto il suo comizio in Arizona, dove martedì si terranno le primarie, a Nogales, ad un passo dalla frontiera. "Sono colpito dalle paure e dalla tristezza dei migranti", ha sottolineato.