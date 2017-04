San Pietroburgo: l'uomo con la barba non è l'attentatore

L'uomo con copricapo nero e barba folta, la cui immagine è stata diffusa dai media in seguito all'attentato di San Pietroburgo, non è uno dei responsabili dell'attacco. Lo ha detto una fonte delle forze dell'ordine a Interfax. L'uomo si è presentato spontaneamente alla polizia e ha detto di non aver nulla a che vedere con l'attentato. Il kamikaze responsabile della strage sarebbe invece un 22enne del Kazakhstan, Maxim Arishev.