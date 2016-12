San Marino celebra il wc su un francobollo

L'idea del francobollo di celebrare l'utilità dei water è senz'altro curiosa, ma soprattutto di pubblica utilità. Dal 2013, infatti, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ufficialmente designato il 19 novembre come "Giornata mondiale dei servizi igienici" che in ancora troppe parti del mondo sono inesistenti.

La questione interessa circa due miliardi e mezzo di abitanti del mondo, in particolare in India e nell'Africa subsahariana, che, ancora oggi, non hanno accesso a servizi sanitari adeguati, gabinetti e latrine, con conseguenze drammatiche per la salute.

Seguendo lo stile dei suoi lavori, Geneviève Gauckler ha così realizzato tre bozzetti, nei quali primeggiano personaggi colorati e vivacissimi, seduti proprio su un gabinetto. Un modo delicato, sereno e leggero per suggerire una seria riflessione su un tema, dunque, di estrema drammaticità. Offrire un sorriso, per rompere i tabù e rendere servizi igienico-sanitari per tutti una priorità di sviluppo globale è il messaggio che lancia la Repubblica di San Marino.

La data di emissione è il 16 giugno 2015 nei tre valori da € 0,05 – 0,15 – 3,00 in fogli da 20 francobolli, per una tiratura di 50000 pezzi. Nello stesso giorno verranno emesse anche altre due serie di francobolli dedicate ad altre due celebrazioni internazionali: la "Giornata mondiale del bacio", nata in Gran Bretagna nel 1990, che sarà ricordata con quattro coloratissimi francobolli, e la "Giornata mondiale degli insegnanti", istituita nel 1993 per decisione dell'Unesco, che sarà festeggiata con due francobolli.