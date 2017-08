Alta tensione martedì scorso nei pressi di Dolores Park, la vasta area pubblica di San Francisco, in California, dove durante un evento non autorizzato un giovane skater sarebbe stato spinto schiantandosi poi contro una volante della polizia. Gli agenti erano intervenuti per interrompere la manifestazione che stando ad alcune fonti locali avrebbe coinvolto circa 400 skater, ma di fronte all'incredibile velocità dei partecipanti gli uomini in divisa avrebbero adottato le maniere forti e a pagarne le spese maggiori sembra essere stato proprio il protagonista del video diventato virale sul web. Secondo la versione degli ufficiali, però, l'agente si sarebbe scontrato con lo skater in maniera del tutto involontaria.