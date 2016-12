Samoa, recita Gesù a scuola e le vengono le stimmate

Nelle isole Samoa una donna sostiene che, dopo aver interpretato Gesù in una recita in una scuola a Pasqua, le sono venute le stimmate . La vicenda ha creato notevoli polemiche nel paradiso del Pacifico del Sud. Gli abitanti, infatti, si sono divisi tra chi ritiene che la 23enne Toaipuapuaga Opapo Soana sia davvero una mistica e chi pensa, invece, sia soltanto una bufala.

Anche il primo ministro Tuilaepa Sa'ilele Malielegao è entrato nel dibattito, schierandosi, lui cattolico, a favore della donna. I protestanti, invece, scettici, ritengono che le ferite sanguinanti della 23enne una bufala o un fenomeno psicosomatico risultato di una "isteria religiosa".



"Questa storia ha generato una delle più aggressive e intense polemiche fra i samoani nella rete", scrivono i media locali che hanno mandato di continuo in onda le immagini di Soana con le ferite sanguinanti alle mani, ai piedi e alla fronte e quelle di fedeli in pellegrinaggio nel villaggio natale.



La polemica fra le due comunità religiose è particolarmente violenta perché il fenomeno delle stimmate è cattolico mentre Soana fa parte di una Chiesa protestante. Quello che preoccupa le autorità è proprio il fatto che il dubbio si è insinuato nei seguaci di entrambi le comunità religiose che da sempre convivono pacificamente. "Non c'è una posizione ufficiale sulla questione, ma l'ultima cosa che vogliamo è che divida la gente e la nostra pacifica nazione religiosa", ha commentato un alto prelato delle Chiese protetanti.